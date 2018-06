Mano a Mano con Jean Meneses: Me dolió mucho todo lo que se me criticó tras el "piscinazo"

Jean Meneses, delantero de Universidad de Concepción, repasó en el mano a mano de Alk Aire Libre PM su primer semestre en el Campeonato Nacional, en el que su club fue protagonista.

Revisa a continuación la entrevista realizada por la periodista Magdalena López.

¿Cuál es el balance que haces de esta primera parte del torneo?

- Fue bastante positivo a pesar de que nosotros no arrancamos bien, pero con el correr de los partidos pudimos ir mejorando y sacando lección de lo que veníamos haciendo mal y terminamos en la parte de arriba que es dónde queríamos. Ya estamos pensando en el segundo semestre.

¿Estás en el mejor momento de tu carrera?

- Sí, obvio. Hace tiempo que no tenía un buen rendimiento, era lo que yo buscaba y ahora con el equipo y el rendimiento personal subimos bastante y eso es lo que uno busca cuando juega.

¿Por qué te dicen Takeshi?

- Ese sobrenombre me lo puso un tío por unos dibujos animados que daban antes. De ahí quedé con ese apodo.

¿Quillota o Concepción?

- Difícil pregunta, pero por el clima y todo lo que significa vivir en la ciudad en la uno se crió y donde se siente más cómodo, prefiero 1.000 veces Quillota.

¿Te han molestado mucho por el tema del piscinazo?

- Fue algo bastante duro, que un principio me dolió mucho por todo lo que se me criticó, lo que se me escribía en las redes, pero después ya lo tomé con un poco de humor por que eran cosas sin coherencia las que me escribían.

Hablando de humor, ¿viste el meme de Francisco Bozán transformándose en Josep Guardiola?

- Fue bastante chistoso que los compararan... Nosotros lo molestamos un poco y el profe también lo tomó con humor.

¿Crees que la U. de Conce tiene chances de pelear el título?

- Sí, obviamente. tenemos un plantel bastante amplio con muchos jugadores de renombra y bastante experiencia para manejar lo que viene. Estamos un poco más tranquilos porque sabemos que se está trabajando bien y tenemos armas como para pelear el campeonato.

Leí algo de tu vida privada que tiene que ver con el Mundial ¿Qué va a pasar el día de la final?

- Me casé por el civil el 7 de mayo y la fiesta va a ser justo el día de la final del Mundial así que estaremos pendientes un poco de ambas cosas.