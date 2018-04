Mano a Mano con Mariano Puyol: Es importante ratificar el buen momento de la U ante Colo Colo

Mariano Puyol, idolo de Universidad de Chile en uno de los momentos más complejos en la historia de los azules en el fútbol nacional, participó en el Mano a Mano de Al Aire Libre PM y explicó la importancia del clásico para el equipo estudiantil y aseguró que el equipo de Angel Guillermo Hoyos, actual líder del Campeonato Nacional, debe ratificar su buen andar ante Colo Colo.

También repasó anécdotas de su época como jugador, y recordó emotivos momentos jugando ante los albos en el superclasico del fútbol chileno.

Revisa la entrevista que realizó el periodista de Cooperativa Francisco Caneo a continuación:

- ¿Qué tan especial es un clásico con Colo Colo?

Es tan especial que se espera todo el año. Lo esperan los hinchas, el jugador, el dirigente, todos los que están involucrados.

- ¿Qué recuerda del partido de 1992 le cortaron la racha a Colo Colo con goles de Cofré?

Fue un lindo partido ese, fue una época donde la U estaba creciendo institucionalmente y como equipo también. Estadio lleno y con brillante actuación de Gino Cofré.

- Mariano, ¿Cuál es el mejor jugador de la U en estos clásicos que haya visto y que quedase sorprendido?

Hay muchos, creo que lo más importante cuando se gana a Colo Colo es el conjunto. Uno de los que más me llamaba la atención como jugaba los clásicos era el "Lulo" Socías. El "Lulo" era bravo en los partidos, especialmente en los clásicos.

- ¿Y el jugador más odioso cuando le tocó enfrentar a Colo Colo?

Hay varios, está Raúl Ormeño, "Chupete" Luis Hormazabal, el "chino" Alejandro Hisis. habia un lote pesado en los clásicos

- ¿Alguna anécdota de los clásicos?

En cancha grandes anéctodas no, porque perdí penales en un clásico, esos recuerdos uno no se los saca. Pero me quedo cuando le ganamos la final de la polla gol en 1979 en el nacional.

- De todos estos encuentros, ¿cuál es el que más recuerda?

Hay uno muy especial, fue la época mala de la U. Fue dos meses después que ganaron la Copa Libertadores y nosotros estábamos peleando el descenso. Y fuimos al Monumental, nos fuimos en taxi. Ni siquiera nos agarraron a chuchadas, imagina lo mal que estábamos. Pero la mitad del estadio era azul.

Lo perdimos, pero fue muy emotivo, porque en esa época la hinchada de la U tenía que quedarse 30 minutos para desalojar el estadio y nosotros nos quedamos en la cancha con ellos. y en esa media hora los hinchas cantaron sin parar.

- ¿Llegó el momento de darle la estocada final al Colo Colo de Guede?

En todo momento, más allá de cómo esté colo colo, con lo bien que anda la U, es importante ratificarlo en este clásico

- Pablo Guede

No tiene adjetivos

- Angel Guillermo Hoyos

Buen entrenador

- Esteban Paredes

Goleador importante para Colo Colo

- Mauricio Pinilla

Jugadorazo, muy importante para la U

- ¿Se la juega con un resultado?

1-0

- ¿Con gol de?

Mauricio Pinilla

- Muchas gracias por su tiempo con Al Aire Libre PM en Cooperativa

Encantando