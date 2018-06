Matías Rodríguez: Pensé mucho si merecía seguir en la U

El lateral argentino Matías Rodríguez reveló que antes de firmar la renovación de su contrato en Universidad de Chile reflexionó mucho sobre sus méritos para seguir en la escuadra estudiantil debido a su irregular rendimiento en los últimos meses.

"Pensaba mucho si merecía seguir en el club. Siempre que estuve quise ganar, obviamente muchas veces no me salieron las cosas, pero no solo a mí, somos un equipo", declaró.

"Lo pensé mucho y no sabía si lo merecía o no. Por eso estaba nervioso, ansioso y no sabía si me lo merecía. Haciendo un esfuerzo pudimos lograr quedarme, la familia pesa mucho y fue una decisión importante; el club desde que se empezó a hablar de la renovación dijo que me querían y se llegó a un acuerdo, estoy feliz", complementó.

Luego, dedicó palabras otra vez sobre la opción de Mauricio Isla para llegar a la U: "Se decían muchas cosas, uno de los nombres que se dijo fue el de Mauricio. Agradezco sus palabras porque hubiese hecho lo mismo, pero hay que ser conscientes de que es un club grande y siempre busca jugadores importantes. Tiene todo para jugar en la U, le agradezco lo que dijo, pero acá lo esperamos".

En última instancia manifestó la sensación de trabajar con el argentino Frank Darío Kudelka: "Cuando llega gente nueva con muchas ganas de trabajar y uno vio el trabajo que realizó en Argentina, que fue muy bueno, grandioso, entonces a nosotros como jugadores nos tiene que servir, preparar y esforzarnos al máximo para que cuando tenga que decidir le cueste poner a un jugador, de nuestra parte tenemos que entregarnos al cien para que se le haga más difícil".