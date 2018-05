Mauricio Isla y rumores que lo ligan a la U: Es una falta de respeto para Matías Rodríguez

El lateral Mauricio Isla llegó este martes a nuestro país para pasar sus vacaciones y fue consultado por el creciente rumor de una posible llegada a Universidad de Chile, club del que se reconoció hincha.

"Yo lo tomé como una falta de respeto para Matías Rodríguez. Es un jugador que lleva mucho tiempo en la U y le ha dado mucho al club", lanzó el futbolista nacional.

"Que salga mi nombre me encanta, porque soy hincha de la U y quiero jugar algún día ahí, pero no sé nada de eso. Tengo contrato por dos años más, le pregunté a mi representante y me dice lo mismo", sostuvo en el aeropuerto.

"Nadie ha hablado conmigo. Si se da ahora o se da después, sería una noticia tremenda. Quiero jugar en Chile, que nunca lo hice, jugar en casa, con mi familia. Sería lindo. Eso lo tiene que ver mi representante y mi club. Si algún día juego en la U, no quiero llegar a morir", complementó.

Sobre su temporada en Fenerbahce, Isla dijo que ésta fue "un poco irregular" y en relacióna a la selección chilena comentó que "para mí y el resto de mis compañeros es merecido tener unas vacaciones".