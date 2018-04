Nicolás Guerra: Entrar y hacer un gol en un Superclásico es un sueño que tengo de niño

El joven atacante de Universidad de Chile, Nicolás Guerra, afirmó este jueves que desde que era un niño anhela convertir en un superclásico, en la antesala al duelo de este domingo frente a Colo Colo por la novena fecha del Campeonato Nacional.

El delantero azul aseguró al respecto que "es un sueño que tengo de chico: entrar, ganar y hacer un gol, es algo que sueñan todos yo creo. Pero como he dicho, si me toca o no jugar voy a estar con la mejor disposición y las ganas para ganar el partido".

En la misma línea, el ariete de los universitarios afirmó que "si me toca entrar voy a dar lo mejor de mí. Voy a intentar dar todo por el equipo para que podamos ganar y saquemos adelante este superclásico".

Sobre la presión que existe en el equipo de cara al duelo ante los archirrivales, Guerra dijo que "el fin de semana vamos a tener que salir a ganar sí o sí como en todas las fechas, es la presión que se tiene en este club ya que tenemos que salir a buscar todos los partidos por igual. Es la misma presión que sentimos la semana pasada y la que tendremos la próxima cuando juguemos con Cruzeiro. Ahora, igual esta semana es diferente y se viven un muy buen ambiente".

En relación a la crisis que viven los "albos" y que se podría acrecentar con una derrota este domingo, el delantero de 18 años indicó que "obvio que se conversa en el camarín sobre eso, qué pasaría si ganamos, pero preferimos enfocarnos más en nosotros".