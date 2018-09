Pinilla rompió el silencio tras su salida de la U: En Azul Azul actuaron de mala fe

Luego de dos meses de su polémica salida de Universidad de Chile, el delantero Mauricio Pinilla rompió el silencio y entregó su versión de lo ocurrido en su fallido traspaso a Colón de Santa Fe y su posterior despido del cuadro azul.

"Ha sido muy complicado y bastante angustiante, sobre todo para mi familia. Enfrentamos esto con mucha humildad y fortaleza, porque la exposición mediática me ha puesto como el malo de esta historia y la realidad es totalmente distinta a lo que han querido hacer creer", señaló en entrevista con El Mercurio.

Luego da paso a su versión de los hechos: "Ese fue un día muy especial. Me encontraba en Antofagasta concentrado como jugador de la U, pero con los hechos posteriores quedó claro que en Azul Azul actuaron de mala fe. Después de firmar ese documento, la cesión de derechos (a Colón) de la que se habla, se dejaba en claro en el escrito que yo seguía bajo contrato con la Universidad de Chile. Por eso se firmó ese documento, porque no había un acuerdo ni un contrato ni un finiquito: había una propuesta que al llegar a Argentina no se respetó", explicó.

"Una cesión de derechos va amarrada de dos cosas fundamentales: la firma de un finiquito y de un contrato de trabajo. Yo al firmarlo en uno de los puntos, que leí atentamente, dice claramente que seguía bajo contrato con la U. Yo no firmé nada con Colón, se firmaron los derechos, pero nunca una propuesta con las condiciones definidas. Y luego, como no se cumplió con se había hablado, no viajé a Santa Fe. Nos dimos cuenta que la propuesta era falsa y dijimos que la negociación no iba y lo dejamos hasta ahí. Nunca firmamos nada con Colón", detalló Pinilla, quien dijo que en Argentina pretendían que incurriera en un delito tributario.

"Me querían obligar a cometer delito tributario, lo cual nunca he hecho en mi carrera. Los detalles de la negociación son parte del juicio, pero yo no me iba a ir a un país en el cual mi contrato no fuera legal o que me obligaran a cometer delito", expresó antes de referirse al silencio de la ANFP en relación a sus derechos federativos.

"Lo de la ANFP lo encuentro escandaloso, vergonzoso y demuestra el amateurismo del fútbol chileno. Qué les cuesta apretar un botón y decir dónde cresta estoy inscrito. Yo ya lo sé, necesito que lo certifiquen y por qué no lo hacen, porque alguien está tratando de ocultar, encubrir una situación fácil de resolver. La ANFP trabaja para los clubes y por eso no responde", comentó Pinilla quien pretende seguir jugando en Chile, descartando solo a Colo Colo como posible destino.

"Mi intención, hoy, es no moverme de Chile y en el único club que no podría jugar es en Colo Colo, por respecto a la hinchada azul", aseguró.