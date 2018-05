Rafael Vaz: Llegué a preguntarme: ¿será que soy tan malo?

El defensor brasileño Rafael Vaz se refirió a su actual momento en Universidad de Chile y aseguró que tras un magro comienzo, donde apenas sumó minutos, siente que le puede pelear la titularidad a Gonzalo Jara, aunque reconoce que se cuestionó.

"Sí, estaba incómodo. Es primera vez que salgo de mi país, entonces fue muy difícil porque uno espera llegar y jugar lo antes posible. Llegué y parecía que fuese otra persona. Llegué a preguntarme ¿seré que soy un jugador tan mal? Porque no estaba consiguiendo tocar una pelota en los entrenamientos, pero era porque estaba en un proceso de adaptación a la velocidad de los jugadores, que era muy elevada, diferente a la mía. Me molestó. No estaba pudiendo pidiendo hacer lo que sé", comentó el defensor en diálogo con La Tercera.

"No me gustaba ser suplente, sentía lo que siente todo el que no juega. Pero respeto a los amigos que están totalmente adaptados. Tenía que esperar, como lo hice", añadió Vaz, quien se pone como meta ganar un título.

"Me falta mucho. Tengo contrato hasta diciembre. Espero ganar títulos en la U porque para que valga la pena mi estadía, debo conquistar algunas cosas. En un club tan grande solo se cumple logrando títulos", explicó.

Por último Vaz tuvo palabras de elogio para el técnico interino, Esteban Valencia.

"Tiene todo para ser un gran técnico. La U tiene una excelente escuela y él trabaja muy bien. Sus trabajos surten efecto. Si continúa lo hará muy bien", indicó.