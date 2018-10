Rafael Vaz: Quedé muy contento de ver a mi equipo haciendo buen fútbol

El defensor de Universidad de Chile Rafael Vaz se mostró feliz por el gol convertido ante Unión La Calera, aunque aclaró que lo dejó más conforme el hecho de que los azules evidenciaron una mejora en el fútbol realizado.

"Creo que fue muy importante para nosotros, porque necesitábamos ganar nuevamente. Yo quedé muy contento de hacer un gol, pero quedé más feliz de ver a mi equipo jugando un buen fútbol", dijo Vaz en diálogo con la prensa a la salida del CDA.

Respecto a la posibilidad de mantenerse en la pelea por llegar a la Copa Libertadores, el defensor fue claro: "Nosotros estamos pensando primero que vamos partido a partido. No estamos mirando arriba, queremos pelear, jugar bien, ganar y creemos que debemos hacer otro buen partido y después ver para para qué estamos", comentó Vaz, quien se mostró confiado en que el partido ante Palestino no se juegue en La Cisterna.

"No lo conozco, pero espero que se pueda cambiar, porque es un partido importante y los hinchas de la U se merecen ir todos. Y si no se cambia, nosotros vamos a jugar de la mejor manera posible para buscar el triunfo, aunque vamos a respetar a Palestino", indicó.

Respecto a su continuidad, Vaz dijo no estar pensando en eso: "Si (mi rendimiento) no sirve para quedarme, que me sirva para irme a Brasil con la cabeza erguida, y pensando en que hice un buen trabajo con la U", dijo.

"Sé que mi futuro depende del partido a partido, porque queda mucho para diciembre", añadió.