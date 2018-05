Rafael Vaz sobre problemas con Hoyos: Los dos queríamos lo mejor para el equipo

El defensor brasileño de Universidad de Chile, Rafael Vaz, se refirió en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa a la pelea que tuvo en camarines con el ex DT de los azules, Guillermo Hoyos, tras la goleada sufrida ante Unión La Calera.

El zaguero aseguró sobre esto que "lo conversamos y lo trabajamos por sobre todo, esto no es Rafael Vaz ni mucho menos Guillermo (Hoyos), es la U. No tenemos que decir si peleamos o no, los dos queríamos lo mejor para el equipo y claro, después todo se olvida. Hoy lo tengo a él como un amigo y creo con seguridad que él lo cree también, la vida sigue. Yo sigo muy feliz en la U y es lo que más me importa".

En la misma línea, Vaz agregó que "lo que pasó en el camarín fue algo normal. Nadie queda feliz por perder un partido de esa forma. Creo que yo, como el entrenador y todo el equipo, estábamos muy molestos y es normal, no es una cosa de la que te guste hablar y es normal que te llamen la atención, como se la llamó a otros jugadores y creo que esa historia tuvo un punto final. También me incomodé con la salida del 'profe', no pasó nada y lo que pasó fue cosa del vestuario".

"Me sentí un poco frustrado hablando profesionalmente, porque me quedó el gusto de que pude dar más, que pudo ser diferente. En ese momento sentí como estuviera viviendo un luto. Quedé muy mal por todo, y con todo el respeto para un equipo como La Calera, un conjunto como la U no puede perder por 6-1. Es muy complicado, como dije antes quizás fue algo necesario y la U está más fuerte que antes, porque creo que ya pasamos lo que teníamos que pasar y ahora nos estabilizamos de nuevo para conseguir nuevas victorias y seguir en la búsqueda de nuestros objetivos", agregó.

A su vez, el brasileño habló de la derrota ante Colo Colo en el superclásico, afirmando que "fue un partido muy difícil, comenzamos muy bien y después perdimos el camino. Creo que no debemos lamentarnos porque esto debe servir. Lo peor ya lo pasamos y ahora hay que aprovechar el buen momento que hay en la U. Colo Colo fue feliz, hizo un gran partido y no tengo más que decir de eso. Ahora hay que trabajar de acá en adelante para que en los próximos clásicos la U pueda hacer un juego diferente y así salir victoriosos".