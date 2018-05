Rodrigo Echeverría: Después del clásico se nos vino una nube negra

El defensor de Universidad de Chile Rodrigo Echeverría se refirió al complicado momento que vive el cuadro azul tras despedirse de los torneos internacionales y aseguró que viven una nube negra que se instaló luego de la derrota que los laicos sufrieron ante Colo Colo en el clásico de abril pasado.

"Después del clásico se nos vino todo abajo, nos costó salir mucho de ese momento, nos dolió bastante perder ante el archirrival y ahí cambió todo, se nos vino una nube negra", comentó el defensor en diálogo con la prensa en el CDA.

Echeverría fue consultado por el estado de Gonzalo Jara, pero evitó comentar el momento del su compañero de zaga.

"Es un momento difícil por el que está pasando. No he hablado de un compañero nunca y no lo voy a hacer", indicó.

Sobre la caída ante Vasco da Gama y consecuente eliminación, Echeverría dijo que "la sensación que nos quedó a todos es de fracaso, porque por el plantel que tenemos no podíamos quedar fuera de las dos copas. Queríamos ganar, debimos haberlo ganado y la sensación que quedó es de fracaso".

Dijo que espera que este momento pase, aunque para ello el plantel necesita ganar confianza.

"Es un momento muy complicado, cuando vas perdiendo se ven las falencias del equipo. Si ganas, vas agarrando más chances de ir adelante, con más ganas… Cuando no te salen las cosas, tienes un poco de temor en esos partidos, porque sabes que te llegan y te anotan aunque estés jugando bien. Pasa por un momento de confianza, de ganar, y de empezar a afrontar los partidos de manera distinta", completó.

Sobre lo que viene, el defensor indicó que "tenemos que afrontar de la mejor manera este partido (ante Huachipato), para el segundo semestre salir con todo, porque no podemos regalar nada más".

"Todos queremos buscar una solución, porque la U no es un equipo para pasar por este momento, debemos estar en la parte alta, pelear por copas internacionales, no es grato estar en esta situación", cerró.

La U se medirá con Huachipato este sábado a las 15:00 horas en Talcahuano, por la decimoquinta fecha del Campeonato Nacional.