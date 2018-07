Rodrigo Echeverría: En el plantel todos queremos ganar la Copa Chile

El defensor de Universidad de Chile Rodrigo Echeverría se refirió a la próxima llave ante Cobreloa, por los cuartos de final de la Copa Chile, y aseguró que lo afrontan con la misión de ganar para seguir luchando por el certamen copero.

"La verdad es que todos los equipos que nos van tocando son súper complicados. Cobreloa viene de ganar con un amplio resultado, tiene buenos jugadores y estamos trabajando para contrarrestar eso", comentó Echeverría en el Centro Deportivo Azul.

"No sé si hay presión, pero en el plantel todos queremos ganar la Copa Chile, y pelear por los dos torneos. La idea es ganar confianza en estos partidos que vienen", añadió Echeverría.

El jugador formado en la U comentó que estos partidos también sirven para lo que viene en la segunda rueda del Campeonato Nacional 2018.

"Nos ayudan bastante para ir mejorando partido a partido y para seguir creciendo como equipo. Hemos mejorado mucho y esperamos seguir haciéndolo", indicó.

Respecto a su nivel, el ex jugador de Everton se mostró tranquilo pese a ser suplente y dijo que trabajar para ser un aporte el día en que le toque entrar.

"Yo estoy tranquilo, trabajando duro para estar ahí cuando me necesiten. Solo queda seguir trabajando de la mejor manera para cuando el día que me toque jugar, no soltar más la titularidad", comentó.

La U recibirá a Cobreloa en el inicio de los cuartos de final de Copa Chile el sábado a las 17:30 horas en el Estadio Nacional.