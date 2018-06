Ronald Fuentes: Con la llegada de Ubilla tenemos plantel completo

El gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes, afirmó que la llegada de Sebastián Ubilla a Universidad de Chile dejó completo el plantel "laico" para el segundo semestre y además detalló que tienen figuras para suplir la partida de Lorenzo Reyes.

"Estamos tranquilos porque tenemos un plantel competitivo y no tengo duda que será competitivo con los rivales", expresó añadiendo que ante la salida de Reyes "hay jugadores para esa posición y si se abre la opción de la salida de -Armando- Cooper tenemos que conversar con Frank -Kudelka".

"Por ahora, con la llegada de Ubilla, estamos con plantel completo", agregó para posteriormente indicar que estuvieron cerca de lograr un acuerdo para la permanencia de Reyes.

"Hicimos los esfuerzos cuando correspondía, llegamos a un acuerdo en lo económico, pero él quería ir al extranjero, por eso se dilató la firma del contrato ya que esperó esa oportunidad", manifestó.

El ex defensor reveló además que no han recibido ofertas por Gustavo Lorenzetti desde Chapecoense y que la salida de Miguel Ponce, quien se convirtió en DT de Temuco, "nos afectó, porque estaba desarrollando un buen trabajo en el año que estuvo con nosotros. Trabajaremos para que no se sienta su salida en lo que tenga que ver con el área de la formación".