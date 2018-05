Ronald Fuentes explicó que hay cinco candidatos para la banca de Universidad de Chile

El gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes, aclaró que son cinco los candidatos para la banca de Universidad de Chile y que luego de entrevistarse con todos, se definirá al sucesor de Guillermo Hoyos.

"Conversé con el actual cuerpo técnico, saben que son interinos", declaró sobre el proceso de Esteban Valencia para agregar que "estamos en la búsqueda de nuestro entrenador".

"Hemos entrevistado algunos técnicos, nos faltan por entrevistar a algunos más, tampoco van a ser muchos, de un total de cinco sacaremos al técnico que sintamos que nos pueda aportar más para el plantel que tenemos", comentó.

Según información de Al Aire Libre en Cooperativa, por el momento se conocen tres de los cinco nombres: Ramón Díaz, Franz Kudelka y Alfredo Arias, quien está actualmente en Emelec, mientras se especula con la opción de Guillermo Almada de Barcelona de Ecuador.

Al respecto de Kudelka, DT de Talleres de Córdoba, Fuentes dejó en claro que la noticia sobre su salida del club al final de temporada se dio a conocer hace un mes, por lo cual descartó que se haya producido por el interés de la U en sus servicios.

"Es una de las alternativas, a mí me gusta la forma de jugar de Talleres, pero no está solo él, hay cuatro nombres más que son los que tenemos que entrevistar para ver quién reúne condiciones de sacarle rendimiento -al plantel-. Hace un mes comunicó que no seguía a la gente de Talleres, pero no sabíamos lo que iba a pasar con Guillermo", cerró.