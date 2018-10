Soteldo quiere seguir en la U: Cuando me vaya quiero que sea como ídolo y figura

El venezolano Yeferson Soteldo reiteró que tiene la idea de mantenerse en Universidad de Chile luego del fin de su préstamo, a fin de año, pues espera dejar la institución "laica" como ídolo y figura.

"He dicho varias veces que me quiero quedar en la U, porque aún no he demostrado lo que quiero demostrar", señaló este miércoles.

"Cuando me vaya quiero que sea como ídolo y figura. Por eso quiero quedarme por lo menos un año", añadió el ex Huachipato.

En relación a su permanencia, Soteldo confesó que "no me han comentado nada, quiero terminar bien, clasificar a una copa internacional y por qué no ganar el campeonato".

"La renovación puede ser lo mejor que me pase después de mi hijo, me siento cómodo y tengo un grupo extraordinario", señaló en relación al reciente nacimiento de Oliver.

En cuanto al presente de la U, el "llanero" comentó que "estábamos ilusionados con ganar la Copa Chile, pero así es el fútbol. Tendremos que concentrarnos en el campeonato y pelear de la mejor manera. Ahora ando muy feliz, así siempre ando mucho mejor. Esperamos terminar de la mejor manera".

La U juega este domingo con Everton por la fecha 26 desde las 20:00 horas (23:00 GMT).