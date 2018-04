Universidad de Chile presentará equipo mixto ante Unión La Calera

El director técnico de Universidad de Chile, Guillermo Hoyos, tiene planeado presentar ante Unión La Calera un equipo alternativo para darle descanso a buena parte de los jugadores que enfrentaron el jueves a Cruzeiro por Copa Libertadores.

Según informó Al Aire Libre en Cooperativa, el entrenador no quiere arriesgar pensando en que viene otro partido ante el equipo de Belo Horizonte y el clásico frente a Universidad de Chile y el choque ante los "cementeros" se efectuará en cancha sintética.

Aunque aún no define su once estelar es un hecho que David Pizarro y Mauricio Pinilla, este último con una dolencia en el tobillo, no estarán, mientras que Matías Rodríguez y Christian Vilches son otros que pueden tener descanso.

Por contraparte, Alejandro Contreras, Isaac Díaz y Felipe Seymour serán de la partido en un duelo que tendrá como gran novedad la inclusión en la nómina del panameño Armando Cooper.

La U visitará a Unión La Calera el próximo domingo a las 15:00 horas (18:00 GMT) en el Estadio "Lucio Fariña".