Víctor Hugo Castañeda: Si la U no reemplaza a Reyes es porque el técnico lo cree innecesario

El ex entrenador de Universidad de Chile además habló sobre las falencias defensivas del equipo "laico".

El ex entrenador de Universidad de Chile Víctor Hugo Castañeda comentó la salida del volante Lorenzo Reyes del plantel que dirige actualmente Frank Kudelka y señaló que si el cuadro "laico" no busca un reemplazante para el ex Betis es porque el mismo DT lo cree innecesario.

"Lorenzo Reyes era un jugador muy importante en la U, pero dependiendo de lo que pretende el técnico es si lo va a reemplazar, él tiene jugadores ahí, como -Felipe- Seymour y -Rafael- Caroca", argumentó en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Si la U no lo ha reemplazado, es porque el técnico no considera necesario reemplazarlo", agregó para luego hablar sobre la principal falencia de los azules en los últimos años.

"Lógicamente el hincha de la U al ver que es el mismo plantel de muchos años, cree que no tiene algo para pelear", lanzó el ex volante de la U.

"Yo siento que la U, en los últimos cuatro o cinco años, ha tenido dificultades en lo defensivo, ha sido de los equipos más goleados. Han pasado siete entrenadores y no se ha podido solucionar", finalizó.

En tanto, esta semana regresó el panameño Armando Cooper a nuestro país y el propio entrenador Frank Kudelka analizará si es pertinente su permanencia.