Yeferson Soteldo: Ante Racing pude encarar y espero que me traiga confianza

El atacante de Universidad de Chile Yeferson Soteldo confesó que ganó confianza con el gran partido que realizó en el 1-1 ante Racing por la Copa Libertadores y dijo que si mantiene su rendimiento, los azules pueden "llegar lejos".

"A mí me fue bien, tuve la oportunidad de encarar, en el uno contra uno casi siempre sé que lo voy a ganar; espero que esto, y es lo más seguro, que me traiga confianza", manifestó en conferencia de prensa.

"Ahora queda seguir con el mismo partido que hice para seguir aportándole a mi equipo, porque creo que aportando todo eso que aporté vamos a llegar mejor y el equipo se sentirá más cómodo", agregó para luego hablar sobre su posición en la cancha.

"Me gusta jugar por cualquier lado, me gusta que me dejen uno contra uno, es lo más importante para mí, puede ser el lado que sea, siempre tengo en mi mente que el uno contra uno lo voy a ganar, me sentí cómodo por derecha, ellos tenían uno menos, pero en el uno contra uno siempre me he visto muy bien", argumentó.

"En este partido con Racing sentí más confianza, cada partido me voy sintiendo mejor y aportaré lo mejor de mí, haré partidos mejores como el de Racing, el equipo se verá mejor colectivamente y yo en lo individual", concluyó sobre el tema.

Posteriormente, Soteldo habló sobre el 0-0 que animaron Cruzeiro y Vasco da Gama, quienes completan el Grupo E en la Libertadores: "Nos da la opción de empezar la segunda ronda más tranquilos, pero ahora nos concentraremos en estos partidos; Cruzeiro no es un rival fácil, pero ahora estamos concentrados en lo que es Curicó".

Por ello, evitó hablar en profundidad sobre el clásico, que se viene luego del cruce con los "torteros": "Un clásico es un clásico, hay una admiración por jugarlo, pero estamos metidos en Curicó para ganar ese partido, son tres puntos muy importantes".

La U jugará el sábado ante el cuadro que dirige Luis Marcoleta, por la octava fecha del Campeonato Nacional, desde las 17:30 horas (20:30 GMT) en el Estadio Nacional.

Comparación con Messi

El entrenador de la U, Angel Guillermo Hoyos, dijo que Soteldo tiene algunas características de Lionel Messi y el venezolano replicó estas palabras: "Yo me comparo con Soteldo, soy Soteldo y trato de hacer mi juego, admiro mucho a Messi pero son palabras de él y le agradezco, pero yo soy Soteldo, me gusta hacer mi juego y que la gente admire al Soteldo venezolano".

Suerte a Colo Colo

Soteldo además le deseó éxito a los "albos" en su partido de esta tarde ante Delfín: "Le deseamos suerte desde acá a Colo Colo, porque sabemos que si gana es bueno, no solo para ellos, sino para el país, como critican a los equipos chilenos por no clasificar, creo que se merecen ganar también".