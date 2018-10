Yeferson Soteldo: Me gustaría quedarme al menos un año más en la U

A su vez afirmó que no jugará por la selección "llanera" en los amistosos de octubre.

El delantero venezolano Yeferson Soteldo reiteró este miércoles su intención de permanecer en Universidad de Chile, en el marco de las negociaciones por su renovación, para la cual los azules quieren adquirir el 50 por ciento de su pase de acuerdo a lo informado por Al Aire Libre en Cooperativa.

Sobre esto, el atacante "llanero" dijo que "ahora no ando pensando en eso, estoy muy tranquilo, quiero terminar el año bien y ya después dependiendo de mi rendimiento se decidirá si me quedo o me voy".

"Estoy muy cómodo, me gustaría quedarme un año o más. Como dije en una rueda de prensa, estoy enamorado de este club. Estoy muy tranquilo y mi familia también que es lo más importante". agregó sobre lo mismo.

A su vez, Soteldo se mostró agradecido luego de que el club "laico" llegara a un acuerdo con el combinado "vinotinto" para que no sea llamado en las próximas fechas FIFA, con el objetivo de que esté ante Palestino por Copa Chile y porque en esa fecha su señora dará a luz.

"Gracias al 'profe' (Frank Kudelka), a la U y a la selección (de Venezuela) se pudo llegar a un acuerdo, no solo por el partido de Copa Chile sino que además por el nacimiento de mi hijo que justo me agarra en una fecha FIFA", indicó.

El probable once para el sábado

Durante la jornada igualmente se pudo apreciar la posible formación que utilizará el técnico Frank Darío Kudelka para el encuentro de este fin de semana ante los "árabes" por la vigésimo quinta fecha del Campeonato Nacional.

Para este encuentro, los universitarios formarían con Johnny Herrera; Rodrigo Echeverría, Alejando Contreras, Rafael Vaz, Matías Rodríguez; Gonzalo Espinoza, Felipe Seymour, Yerko Leiva; Francisco Arancibia, Soteldo y Angelo Henríquez.

El duelo entre Palestino y Universidad de Chile está programado para este sábado a las 15:00 horas (18:00 GMT), a la espera de la autorización definitiva de parte de las autoridades para que se pueda jugar en el Estadio Municipal de La Cisterna.