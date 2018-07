Yeferson Soteldo y su expulsión ante Colchagua: Fue mi primera roja, como joven debo aprender

El delantero venezolano de Universidad de Chile Yeferson Soteldo se refirió a la expulsión sufrida ante Colchagua que le significó perderse dos partidos, asegurando que debe aprender de esos errores para mejorar.

"Contento porque volveré a jugar con mis compañeros y eso me alegra mucho. Debo tratar de no cometer los mismos errores, ya que fue una expulsión muy rara. Creo que ahora estoy con más ganas e ilusión de ayudar a mi equipo", se manifestó el atacante.

"Es mi primera roja, es complicado porque no me había pasado, pero uno como joven debe aprender de esas cosas para no volver a cometerlas porque dejé a mis compañeros sufriendo un buen tramo de partido", agregó.

Consultado sobre alguna reprimenda del técnico Frank Kudelka, contó que el DT se le acercó y "me dijo que hay que mejorar eso y la atención, porque algunas veces me voy del partido. Son cosas que uno como chico debe superar y aprovechar a personas como el profesor para mejorar y proyectar la carrera".

Soteldo ya está habilitado para la revancha que se jugará el sábado a las 15:30 horas (19:30 GMT) ante Cobreloa por los cuartos de final de la Copa Chile, partido en el que aseguró deben estar atentos a un rival muy difícil.

"Hay que mirar al rival, ellos también juegan. Cobreloa es un equipo muy complicado y lo importante es ganar, se hizo y ahora ellos deben salir a buscar el partido al igual que nosotros y ahí siento que puede ser un partido mucho mejor", sentenció.