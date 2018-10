Francisco Bozán y el decisivo duelo ante la UC: Ninguno de los dos equipos saldrá a empatar

El entrenador de Universidad de Concepción, Francisco Bozán, adelantó el duelo que sostendrá este sábado en San Carlos de Apoquindo, su equipo ante la UC, duelo que resulta clave de cara a la definición del Campeonato Nacional.

Bozán, destacó que en este encuentro se medirán "fuerzas parejas, que esperamos que no se anulen, porque sí es así ganará la defensa. Queremos llegar a desequilibrar su defensa y para eso hemos trabajado".

Además, se refirió a los últimos tres partidos entre ambos elencos, los cuáles curiosamente terminaron empatados sin goles: "siento que esos tres partidos anteriores se dan en situaciones de peligro para ambas escuadras y probablemenete no fuimos lo suficientemente finos en las situaciones de peligro".

En la misma línea, aseguró que "más allá de la disposición de juego, ninguno de los clubes saldrá a empatar y menos en este partido. Sí entendemos, que ellos gozan de un equilibrio constante y tendremos que encontrar la forma de desequilibrar y anular sus individualidades".

Finalmente, el joven estratega jugó al misterio y no quiso entregar detalles de la formación titular: "tengo claro el once inicial, pero no lo voy a decir... porque siento que entregamos información que es bastante relevante para el rival".

Los "penquistas" visitarán a U. Católica este sábado, a partir de las 20:00 horas y todos los detalles del encuentro podrás seguirlos en la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa y el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.