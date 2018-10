Tomás González y los Panamericanos de Lima 2019: Me proyecto como posible medallista

El destacado gimnasta nacional Tomás González, en entrevista con la agencia EFE, analizó su presente como deportista, presidente de la federación de gimnasia y estudiante de kinesología, adelantando además su participación en el Mundial de Doha, Qatar, en este mes de octubre y los Panamericanos de Lima 2019.

El deportista, proyectó de inmediato su participación en los Juegos Panamericanos del próximo año, afirmando que "en Lima tengo que estar, es el megaevento más importante de la zona y me proyecto como posible medallista allí. Además ese torneo será la antesala del Mundial preolímpico, donde debo buscar la clasificación".

González, está en España preparándose para el Mundial de Doha que comienza el 25 de octubre, por lo que aseguró estar "súper motivado de cara al Mundial, para mí es especial estar entrenando con la selección española y más con un finalista mundial como Ray Zapata, asi que espero estar en la final con él. Estoy nervioso, pero con ganas de competir".

Además, reconoció que en este Mundial sólo competirá en "suelo, este año he tenido mucha carga, por lo que no he podido realizar entrenamientos a doble jornada. En todo caso, si quiero estar en Tokio 2020 (JJ.OO.), debo realizar todos los aparatos más adelante".

En la misma línea, el deportista chileno destacó que "ha sido un buen año para mí, en los Juegos Suramericanos logré oro con una rutina muy básica, y además saqué oro en el torneo Panamericano. Para el Mundial espero aumentar a una dificultad, que sea parecida a la del año pasado, donde fui quinto".

En otro aspecto, el criollo, quien ha participado en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, analizó su labor en la presidencia de la Federación Deportiva Nacional de Gimnasia de Chile y destacó que "estamos bien preocupados por ordenar este deporte, partimos de cero, y tenemos que educar a la gente. En mi país tengo detractores que piensan que me aprovecho por ser destacado, pero no necesito aprovecharme de nada, la gimnasia es mi pasión."

Finalmente, destacó de forma particular sus estudios de kinesiología, sobre lo que señaló que "veo mi futuro por ahí, me gustaría completar el deporte con la rehabilitación; no sé si trabajando yo como fisioterapeuta, pero sí quizá abriendo algún centro", cerró.