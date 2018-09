Gobierno priorizará polideportivo del sector norte de Arica

La ministra del Deporte, Pauline Kantor, realizó una visita de dos día a la región de Arica y Parinacota, oportunidad en la que conoció de cerca las principales disciplinas deportivas de la zona como el surf y el tiro con arco, además de sostener reuniones con los deportistas locales para conocer las necesidades actuales.

En la oportunidad, la autoridad indicó a Cooperativa que una de las solicitudes más importantes fue la construcción de nuevos recintos deportivos para la zona, así como también mejorar los que actualmente son utilizados por miles de atletas.

Financiamiento "mitad y mitad"

La construcción de una galería de tiro con arco y un proyecto para la conservación de la piscina olímpica se encuentran dentro de la carpeta para el actual Gobierno. No obstante, el proyecto de primera prioridad es la construcción de un polideportivo para el sector norte de Arica, iniciativa anunciada en 2015, pero que nunca fue concretada.

"Creo que para la región debiera ser el proyecto prioritario, el primero en la lista", dijo Kantor.

"Lo ideal es que todos estos proyecto se hagan con fondos mixtos, que venga una parte del sector privado y otra del Gobierno Regional, eso hace mucho más posible que no se caiga y que definitivamente se empiece a ejecutar", explicó Kantor.

La idea es que el diseño del recinto inicie antes de fin de año. Desde el Mindep han analizado distintos modelos de polideportivos adaptados al tamaño de las comunas del país. De esta forma, la etapa inicial se desarrolla en un breve periodo de tiempo, al utilizar un diseño "tipo" al que se le aplican modificiaciones según la zona donde se construya.

"Pensamos que estos polideportivos, en general, están entre los 3.000 a 3.500 millones de pesos. Si es mitad y mitad, se hace mucho más financiable y la idea es poder sacarlos rápido. Cuando no hay infraestructura, no hay acceso ni oportunidades, y eso no es justo", enfatizó.

Desarrollo alto rendimiento

Otro de los aspectos planteados por los deportistas ariqueños es la falta de oportunidades para competir a nivel nacional, teniendo en cuenta que Arica y Parinacota está a 2.030 kilómetros de Santiago, que concentra certámenes nacionales e internacionales.

"Lo que más uno rescata es lo que ellos sienten respecto a la falta de apoyo, sienten que el hecho de estar en regiones muchas veces los deja afuera de competencias, de oportunidades. Son deportistas que están dedicados a esto, son muchas horas al día de entrenamiento y creo que ahí se ha producido una especie de abismo entre lo que sucede en la región y lo que está sucediendo a nivel central", comentó.

En este aspecto, una de las propuestas es replicar el Fondo Regional en apoyo a deportistas de alto rendimiento que actualmente se encuentra vigente en Rancagua. "Tiene sus reglas propias, pero se ajusta a cómo es el deportista de alto rendimiento, que muchas veces sabe con 30 días de anticipación que clasificó a un campeonato, sabe si clasificó a dos o si puede ir a una gira. Tiene esa flexibilidad de poder postular sin necesidad de fechas fijas", explicó la autoridad.

A esto se suma mejorar el desarrollo de talentos regionales, a través de una mejor coordinación con las federaciones. La idea es que exista una observación y captación de talentos desde las mismas regiones, información que debe llegar al Mindep a nivel central.

"Muchas veces toman a deportistas de la Región Metropolitana porque están ahí y es más simple medirlos. Pero la verdad es que es súper injusto, porque a veces tienes un talento y un deportista que es de excelencia que está acá (en región) que es mejor que aquellos que están llendo a representar a Chile, y por estar en regiones no debería ser un impedimento".