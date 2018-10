Diputados estudian pedir interpelación a ministra Kantor por abandonar reunión con Comisión de Deportes

El diputado Jaime Mulet, del partido Federación Regionalista Verde Social, señaló que estudia solicitar una interpelación a la ministra del Deporte, Pauline Kantor, por lo que consideró un desprecio al abandonar una reunión con la comisión del ramo.

De acuerdo a lo que sostuvo El Mercurio, la secretaria de Estado fue citada para hablar sobre temas importantes como la Ley de Presupuestos, algunas desvinculaciones en su cartera y en el IND, además del estatus del Centro Deportivo Integral de Cantera, que pasó del municipio a manos de fiscales.

En medio de los cuestionamientos, Kantor dejó la sesión diciendo que estaba falta de tiempo y que debía llegar a La Moneda, lo que causó molestia en los parlamentarios.

"Fue bastante desagradable la situación. La ministra fue citada porque había temas importantes y en un momento ella se retiró aduciendo que tenía una reunión en La Moneda y se fue en medio de la discusión", dijo al matutino el diputado Jaime Mulet.

"Me pareció que la actitud de la ministra no se condice con la función de la Cámara de Diputados. Me pareció un desprecio por la función que realizan los parlamentarios. Si no se queda a las comisiones, tendremos que recurrir a otros procesos", agregó.

"Es algo que está en estudio, porque me pareció grave la falta de respeto hacia un poder del Estado", sostuvo Mulet.

De momento la idea es apoyada por cinco parlamentarios del partido al que pertenece Mulet, mientras el presidente de la Comisión de Deportes, Marcos Ilabaca, la analizará, según El Mercurio.