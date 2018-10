Ministra del Deporte se comprometió a solucionar problemas de Beca Proddar

Luego de juntarse con la gimnasta chilena Makarena Pinto, la ministra del Deporte, Pauline Kantor, anunció medidas para mejorar los procedimientos que implican renovar la Beca Proddar.

Pinto, quien fue madre recientemente, perdió el beneficio al no poder cumplir con las marcas exigidas dentro de las fechas de renovación.

"El caso de la Makarena ha dejado en evidencia lo que nosotros detectamos desde el programa del presidente Piñera. Tiene falencias importantes, y una de ellas eso dice relación con la mujer, el embarazo, el hijo y cómo se aborda", comentó la ministra tras la reunión que tuvo además a las diputadas Erika Olivera y Marcela Sabat.

"Los plazos que se establecen en el post natal no dicen relación con los tiempos que requieren los deportistas para que pueda recuperar su físico para volver a llegar al Alto Rendimiento", añadió.

A partir de eso, la ministra explicó que la idea es realizar modificaciones.

"Lo primero es que Makarena adelante la apelación al Panel Técnico, que el viernes se reunirá con nosotros para analizar, no solo el caso de Makarena, si no que buscar solución para quienes están clasificados a los Juegos Panamericanos de Lima, porque muchos de ellos están fuera del Proddar porque no pudieron validar sus marcas. Nosotros debemos buscar una solución para que reciban su apoyo al menos para los Juegos", explicó.