Joaquín Niemann acusó el cansancio y se retiró de las clasificaciones al US Open

El golfista nacional Joaquín Niemann acusó el desgaste físico tras las agotadoras jornadas este fin de semana en el Memorial, torneo en el que terminó sexto, y se retiró de las clasificatorias para el US Open, uno de los Major del PGA Tour del golf.

El chileno debía jugar 36 hoyos, pero se retiró cuando le faltaban nueve para terminar su ruta, pues no estaba rindiendo al cien por ciento. Incluso la organización del certamen, en su cuenta de Twitter, apuntó al cansancio del deportista: "Parece que está a punto de quedarse dormido".

Niemann looks like he’s about to fall asleep. +4 after the turn and brutally tired.



His caddy says he needs rest after 4 straight PGA Tour starts and a tough walk at Muirfield pic.twitter.com/3OeCSWNgEU