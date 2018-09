Europa volvió a dominar a Estados Unidos en la sesión matinal de la Ryder Cup

La dupla del español Sergio García y el norirlandés Rory McIlroy ganó en su segundo partido de la Ryder Cup, la competición bienal de golf entre Estados Unidos y Europa que celebra este fin de semana en Le Golf National, a las afueras de París.

En la tercera sesión de "fourball" (cuatro bolas) del sábado por la mañana, la pareja formada europea derrotó los estadounidenses Brooks Koepka y Tony Finau por dos hoyos de ventaja con uno por disputar (2-1).

"La verdad es que me he encontrado bastante bien estos días y he tenido dos compañeros increíbles", dijo a Efe Sergio García, que ya había arrasado el día anterior, junto con el sueco Alex Noren, a Phil Mickelson y Bryson Dechambeau.

La victoria de García y McIlroy es parte de los tres de cuatro festejos los europeos en la tercera sesión, lo que dejó el marcador en 8 a 4 para los del viejo continente, a falta de disputar 16 puntos: 4 puntos en la sesión de "foursomes" (golpes alternados) del sábado por la tarde, y 12 puntos en los partidos individuales del domingo.

La única victoria de los estadounidenses llegó en el último partido de la mañana entre la pareja formada por Justin Thomas y Jordan Spieth contra el inglés Ian Poulter y el español Jon Rahm (2-1).