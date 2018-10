Mujer que perdió la vista de un ojo tras recibir un golpe en la Ryder Cup amenaza con demandar

La espectadora que fue golpeada por una bola durante la primera jornada de la Ryder Cup que acabó con el triunfo de Europa, perdió la visión del ojo en el que impactó la pelota y por ello amenazó con demandar a la organización del torneo de golf.

Corine Remande, de 49 años, francesa pero que vive en Egipto, recibió el impacto en el ojo derecho el viernes pasado, tras el golpe de salida de Brooks Koepka, miembro del equipo estadounidense, en el tee del sexto hoyo, tiro que no controló.

Según el parte médico, la mujer sufrió "una fractura de la órbita derecha y una explosión del globo ocular". Los médicos consideran que ha perdido la totalidad de la visión en el ojo.

El torneo Europa contra Estados Unidos tuvo lugar en el campo Le Golf National, en Saint-Quentin-en-Yvelines, en las afueras del oeste de París, y acabó el domingo con la victoria del conjunto europeo por 17,5 a 10,5.

El accidente se produjo cuando la bola golpeada por Koepka se marchó hacia la zona del público e impactó en el rostro de Remande que se encontraba allí junto con su esposo.

Ambos, grandes aficionados a este deporte, habían hecho el viaje desde Egipto para presenciar el evento. La mujer fue atendida rápidamente en el campo para luego ser hospitalizada.

"Hay una responsabilidad de los organizadores. El comisario de la prueba no lanzó un grito de alerta a los espectadores cuando vio que la pelota del jugador iba hacia el público", señaló Remande en declaraciones que publica BBC News.

El registro del accidente:

Ryder Cup fan's eyeball 'exploded' after being hit by golf ball

A woman is considering legal action after losing sight in her right eye after being hit by a shot from US golfer Brooks Koepka during the Ryder Cup pic.twitter.com/BJplSMAMFg