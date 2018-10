Hockistas suspendidas fueron recibidas por el Ministerio del Deporte

Las hockistas campeonas sudamericanas de clubes, Vanessa Jamett y Josefina Faure, en compañía de sus padres, tuvieron este viernes una reunión con la Encargada Federativa del Ministerio del Deporte, María José Fabri, donde dieron a conocer las consecuencias que les ha traído la suspensión que les impide jugar en Chile. Dicha medida les fue aplicada por la Federación Chilena de Hockey y Patinaje tras haber competido por el club argentino Concepción Patín Club de San Juan en el torneo continental realizado en la ciudad brasileña de Santos, en agosto pasado.

Vale recordar que a dicho Torneo Sudamericano no fueron autorizados por la Federación Chilena de Hockey y Patinaje los representantes chilenos. Los que había ganado su derecho en cancha – Universidad Católica, Sagu y Estudiantil San Miguel, en damas; y UC, ESM y Thomas Bata en varones- más León Prado que contaba con una invitación de parte de los organizadores.

La razón esgrimida por el ente federativo fue que dicho certamen no era oficial. Esto, porque según la Federación se suponía que en 2018 se iba a disputar el Panamericano de Clubes, cuando en realidad era un Panamericano de Naciones –el que se realizará en diciembre próximo, en la ciudad colombiana de Medellín-.

Debido a eso, el cónclave deportivo pasó a ser Sudamericano de Clubes. Cita subcontinental que estaba avalada por World Skate América y por la Confederación Sudamericana de Patín.

Con ese escenario, Vanessa Jamett y Josefina Faure fueron convocadas por Concepción PC –donde habían realizado una intertemporada en julio- para jugar el certamen en Santos por el representativo de Villa Mallea. Para formalizar todo, ambas hockistas fueron autorizadas por su club, Estudiantil San Miguel, y por la Asociación San Miguel, que tiene bajo su alero al elenco de calle Pirámide. Pero el visado de la Federación no se concretó ya que se argumentó que dicho trámite se debía realizar con quince días hábiles antes del comienzo del campeonato, información que sólo se dio a conocer cuando faltaba menos de una semana para el pitazo inicial.

Irregularidades. Fue en plena competencia en Brasil cuando comenzaron a circular versiones de que ambas deportistas chilenas, por el sólo hecho de haber cruzado la cordillera porque no habían sido "autorizadas", serían suspendidas.

Entre medio, Concepción Patín Club se llevó el título, transformándose Vanessa Jamett y Josefina Faure en las primeras hockistas chilenas en ceñirse el título sudamericano a nivel de clubes.

La anunciada medida disciplinaria se concretó apenas retornaron al país, a través de un oficio que tuvo que requerir el club Estudiantil San Miguel debido a que no había nada formalizado.

Sin embargo, dicho documento presentó algunos reparos. Reparos como la no especificación de la duración del castigo –no se aclara las fechas de inicio y término de la sanción-. Además, de los tres integrantes del Tribunal de Disciplina que dictaminó este castigo –designados por la Comisión Reguladora de la Federación- no todos eran presidentes del clubes, tal como establecen los estatutos del hockey-patín chileno. Para peor, de ese triunvirato, uno de sus miembros ha declarado que no tiene conocimiento de esta causa y que, por ende, no había firmado la decisión. Y más, ninguna de las dos afectadas fue citada por el mencionado Tribunal para realizar sus descargos.

Bajo esos antecedentes, María José Fabri se comprometió, en nombre del Ministerio del Deporte, a iniciar las correspondientes gestiones para que las jugadoras puedan volver a jugar por Estudiantil San Miguel. Más, si están consideradas por Concepción Patín Club para formar, a fin de año, en la Copa Intercontinental ante el campeón europeo, el club español Telecable (ex Hostelcur) de Gijón.

Paralelamente, el Recurso de Protección, interpuesto por las familias de ambas deportistas en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la Federación Chilena de Hockey y Patinaje por toda esta situación, continúa su curso en tribunales.