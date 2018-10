Iquique: Funcionarios del IND exigieron reincorporación de reconocido formador deportivo

Hasta el frontis del Centro de Entrenamiento Regional (CER) de Iquique llegó este martes la Agrupación Nacional de Funcionarios de ChileDeportes (Anfuchid) Tarapacá, para exigir la reincorporación del histórico formador de nadadores iquiqueños, Óscar Giovagnoli, tras ser despedido la semana pasada.

Según, Francisco Cáceres, presidente de Anfuchid, durante las últimas semanas se han reportado 25 despidos a nivel nacional, siendo Giovagnoli el primer y único afectado en la Región de Tarapacá.

"En la región nos atañe la situación del destacado profesor Giovagnoli a quien dejaron en la calle de la noche a la mañana. Detrás de él hay una familia y también es una persona de cierta edad que no puede encontrar trabajo así como así. Es lamentable que a un formador de muchas generaciones de nadadores le hagan esto", sostuvo Cáceres.

Giovagnoli considera que su despido es injustificado.

Para Óscar Giovagnoli, su despido es injustificado por parte del Instituto Nacional de Deportes (IND), ya que según -el hasta hace poco coordinador del CER-, mantiene una calificación de desempeño en lista uno.

"A mí me avisaron el día 5 de octubre cuando estaba en una plaza ciudadana del IND. Me llaman a la oficina, voy y me dicen que había llegado una orden de Santiago. Las razones que me dieron fue por desempeño deficiente, siendo que yo estoy considerado en lista uno, o sea que no tengo ningún problema de tipo laboral para continuar trabajando. Parece que no lo tomaron en cuenta", manifestó el formador deportivo.

"Fue una decisión a nivel central"

El seremi del Deporte, Felipe Pérez, expresó a Cooperativa que la decisión fue dictaminada desde el nivel central debido a una reestructruración en la alta competencia en todo Chile, y que lo adoptado no es asunto a nivel regional ni del IND, como tampoco del seremi de Deportes.

"El cargo que tenía Óscar se veía directamente con Santiago y debido a esta reestructuración es que ocurrieron otras situaciones en diferentes partes del país. Hay una evaluación que se hizo a nivel central del funcionario para esta reestructuración", dijo Pérez.