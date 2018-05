El reclamo de Kristel Kobrich: "No hay recambio en la natación por falta de visión de los dirigentes"

La nadadora chilena Kristel Kobrich expresó duras críticas contra la dirigencia de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos (Fechida), por el irregular trabajo que se ha realizado para generar y potenciar el futuro recambio en la natación.

"No ha habido recambio por falta de visión. Y que siga hoy estando la federación al frente y no acompañándome, me llama la atención No es solo un tema de entrenamiento, de infraestructura o del nadador. Son muchas cosas que no se están haciendo correctamente. Sigo avanzando y no se ha aprovechado nada de eso, por no querer trabajar en conjunto", declaró Kobrich a El Mercurio.

Del mismo modo, reclamó que "están los mismos entrenadores hace treinta, cuarenta años y eso se lo transmites a los chicos".

Kobrich, quien está en Cochabamba para participar en sus quintos Juegos Odesur, también se refirió a su vigencia como referente de la natación en Chile.

"Nunca pensé que a los 32 años iba a tener este vigencia, estos resultados. Ahora, obviamente que tengo más experiencia", señaló, explicando que todo se debe al "trabajo, la comunicación, discplina y las cosas obvias, que hemos realizado con mi entrenador Daniel Garimaldi".

Finalmente, manifestó sus dudas para los Panamericanos 2023, aunque valoró los avances que quedaron gracias a los Odesur que se realizaron en Santiago 2014.

"Uno piensa en los Panamericanos de Santiago 2023 y siente que queda muchísimo, pero te aseguro que para muchos deportes es poco tiempo. Nos ha ayudado la infraestructura que quedó de Santiago 2014 y eso hay que aprovecharlo", concluyó.