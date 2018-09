Blake Pieroni registró en los 100 metros libres un nuevo récord en Copas del Mundo

El estadounidense Blake Pieroni registró este viernes un nuevo récord en las Copas del Mundo de Natación, tras ganar la prueba de los 100 metros libres en Doha, Qatar.

Con un tiempo de 48.11 segundos, el estadounidense rompió la marca que ostentaba el Sudafricano Chad Le Clos, de 48.16 segundos en 2015.

Olympic medallist Blake Pieroni of the United States looking good! #100FREE @speedo @omegawatches 📌 Instagram: @fina1908 📺 https://t.co/bEozhdW5qV 📲 FINApp pic.twitter.com/pxZgVOwzjZ

La marca de Pieroni, no obstante, no es la mejor de su carrera. Con 48.08 segundos ganó el título nacional de Estados Unidos en julio pasado.

El podio del Mundial de Doha lo completaron el ruso Vladimir Morozov y el belga Pieter Timmers.

🚨 WORLD CUP RECORD ALERT 🚨



Wow, wow, wow! Congratulations, @BPieronigold, yours is a new #WorldCupRecord in the 100m Freestyle! 🙌🏻🇺🇸 pic.twitter.com/DbH4r2AU1g