Chile terminó 14° en la prueba combinada del ciclismo de los JJ.OO. de la Juventud

Foto: Team Chile

Chile quedó en el 14° lugar de la prueba combinada del ciclismo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, con la actuación de Martín Vidaurre y Tomás Caulier.

Vidaurre terminó en el décimo puesto y Caulier en el 22°, entre 39 competidores.

Sobre la carrera final, Vidaurre comentó a Todo por el Deporte que "estuvo muy estrecha, porque íbamos todos juntos, todos querían llegar a la punta, entonces fue a puro codazo, toda la carrera íbamos peleando. Al final yo no sabía en qué posición iba porque éramos muchos y yo iba peleando, y en esa pelea me cerraron saliendo de una curva, me fui contra la reja, pero al final fue error mío y nada que hacer, no alcancé a clasificar", expresó.

En tanto, en el karate Catalina Valdés no pudo avanzar tras sus tres combates en la categoría -53 kilos.

La nacional perdió ante la turca Damla Ocak, igualó con la uzbeca Dildora Alikulova y cayó frente a la egipcia Yasmin Nasr Elgewily.

Valdés comentó sobre sus combates que "en el primero cometí muchos errores, ya en el segundo sentí que los puntos eran míos, pero de una manera que no se dio y en el tercer combate atacaba y no me daban los puntos. Pero es una enseñanza, tengo que aprender de esto, sentí que podía más, que podía garrar a una medalla, porque están a mi nivel y yo en el de ellas, peor no se dieron las cosas y de eso se aprende".

¡Lo dieron todo! Martín Vidaurre terminó 10 entre los 39 corredores que comenzaron el Criterium en @BuenosAires2018 🚵🏻‍♂️. En tanto, Tomás Caulier finalizó 22 en la misma prueba. Con esto, Chile queda 14 en la Clasificación Final del Ciclismo Combinado.#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/CHHFlkMmR9 — Team Chile (@TeamChile_COCH) 17 de octubre de 2018