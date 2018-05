Bárbara Riveros sumó un oro en el triatlón de los Juegos Sudamericanos

La deportista chilena Bárbara Riveros ganó medalla de oro en la modalidad sprint del triatlón en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba.

Riveros, que ganó su cuarta medalla sudamericana, logró un tiempo de 1h1'40''.

La conquista de Riveros es la duodécima presea áurea del Team Chile en la competición.

También participaron en la modalidad Catalina Salazar y Valentina Carvallo.

"No fue fácil, súper contenta. Lo di todo, espero que hayamos tenido un buen martes", declaró luego del triunfo.

"El circuito no fue tan duro, pero se sintió la altura; sin duda, al final me pasó la cuenta y gracias a Dios mantuve la mente fría y luché hasta el final...la brasileña se venía acercando y no fue fácil".

"Estoy muy contenta por lograr esta medalla para el país, muy agradecida por las tierras de Bolivia que me dieron las fuerzas y orgullosa por la gente que me estuvo apoyando".

"La altura fue un factor muy grande, entrené súper duro, pero no en altura y estaba asustada en el sentido de que no sabía qué iba a pasar. Al final el aire no te da y creo que fue mucha mente, encontrar un ritmo con la respiración que pudiera dar la fuerza para cruzar la meta", finalizó.