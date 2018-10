Pablo Quintanilla quedó undécimo tras la primera etapa del Rally de Marruecos

Foto: @quintanilla102

El piloto chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) quedó en el undécimo lugar de la clasificación general del Rally de Marruecos, última fecha del Campeonato Mundial FIM, tras disputarse este viernes la primera etapa entre Fez y Erfoud con dos especiales de 99 y 68 kilómetros para 489 totales.

El ganador de la jornada fue el australiano Toby Price, por delante de los dos últimos campeones del Dakar: el austríaco Matthias Walkner (2018), segundo a 2'48", y el británico Sam Sunderland (2017), tercero a 6'13", mientras que el nacional fue 12° a 21'42".

El australiano, que el jueves también fue el mejor en el prólogo, lidera la general con casi tres minutos (2'58") de ventaja sobre Walkner y 6'26" respecto a Sunderland.

El nacional, que cometió varios errores de navegación, es undécimo a 22'06", mientras que el también chileno José Ignacio Cornejo (Honda) está a 14'.

Quintanilla erró al dejar un lecho de río y avanzó casi diez kms en un sentido diferente al que recomendaba roadbook, situación que lo obligó a regresar al punto inicial para recuperar el tranco correcto. Además, los tres días de tormentas previos a la competencia afectaron la condición de los caminos y valles desérticos, dificultad que se vio aumentada por la escasa claridad producto de la neblina.

"Fue una especial corta, pero muy difícil en cuanto a navegación y terrenos. Fuimos caminos rocosos, con pistas muy poco visibles después de la lluvia, y para mí no fue un buen día. Cometí un par de errores que me costaron tiempo, pero bueno; mañana será una etapa diferente y tendré una nueva oportunidad", expresó Quintanilla.

"Lo que me pasó mañana le puede pasar a otro piloto, y creo que esta carrera será muy particular: los caminos están muy rotos por las lluvias, casi no se ven y hay que sumarle los peligros por los cortes que dejó del agua que corrió. Habrá que ir con mucho cuidado...".

El argentino Kevin Benavides (KTM), segundo en el Dakar de este año, tuvo una caída en la que sufrió un fuerte hematoma en una pierna que le obligó a retirarse.

Benavides sufrió un fuerte accidente en el kilómetro 335 de la etapa y, tras recibir asistencia médica en pista, fue llevado hasta el hospital de Errachidia en ambulancia, donde se sometió a posteriores análisis que no han mostrado lesiones de relevancia.

Este sábado se disputará la segunda etapa, en pleno desierto Merzouga, con una especial de 281 kilómetros para las motos.

Clasificación de la primera etapa

1. Toby Price (AUS/KTM) 2h13'18"

2. Matthias Walkner (AUT/KTM) a 2'48"

3. Sam Sunderland (GBR/KTM) a 6'13"

4. Paulo Goncalves (POR/Honda) a 8'47"

5. Ricky Brabec (EE.UU./Honda) a 13'19"

12. Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) a 21'42"

Clasificación general

1. Toby Price (AUS/KTM) 2h22'05"

2. Matthias Walkner (AUT/KTM) 2h25'03"

3. Sam Sunderland (GBR/KTM) 2h28'31"

4. Paulo Goncalves (POR/Honda) 2h31'13"

5. Ricky Brabec (EE.UU./Honda) 2h35'39"

11. Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) 2h44'25"