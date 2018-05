Chris Froome es el nuevo líder del Giro de Italia tras ganar la etapa 19

Chris Froome (Team Sky) venció este viernes en la decimonovena etapa del Giro de Italia, de 185 kilómetros, y se enfundó la maglia rosa de líder de la clasificación general.

El británico, tras ganar la semana pasada en el Zoncolan, dominó la antepenúltima jornada tras atacar a 82 kilómetros de la línea de meta y llegó primero por delante del ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar) y del francés Thibaut Pinot (FDJ).

El británico Simon Yates, que encaraba esta etapa como puntero de la general, se hundió en la subida al Colle delle Finestre y acumuló un retraso respecto a Froome que roza los 30 minutos.

La etapa reina del Giro de Italia de este año, que preveía cuatro intensas subidas, al Colle de Lys, Colle delle Finestre, Sestriere y Jafferau, cambió radicalmente los equilibrios de la carrera, que tiene ahora a Froome como líder, con 40 segundos de margen sobre el holandés Tom Dumoulin (Sunweb).

El británico, cuatro veces ganador del Tour de Francia, deberá gestionar esa ventaja en las últimas dos etapas, que se correrán entre Susa y Cervinia (218 kilómetros) y en Roma, en una prueba en línea de 115 kilómetros.

Second Giro stage win for @chrisfroome. Great Britain has now won 5 stages in this #Giro, only one less shy than their record. They won 6 in 2013 (5 @MarkCavendish, 1 @alexdowsett). #Giro101 pic.twitter.com/MtbLvhRqts