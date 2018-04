Chris Jericho anunció su regreso a la WWE para combatir con The Undertaker

El reconocido luchador Chris Jericho anunció que regresará a la WWE para enfrentarse con The Undertaker en el evento Greatest Royal Rumble que se disputará este mes.

El ex campeón mundial reemplazará a Rusev en la "Casket Match" durante la gran jornada que se llevará a cabo en Arabia Saudita el 27 de abril.

Al frente tendrá al "Dead Man", quien volvió a la acción en Wrestlemania cuando derribó a John Cena.

La noticia la dio a conocer el propio "Y2J" a través de su cuenta en Twitter:

I beat #TheUndertaker for @wwe title before. At #GreatestRoyalRumble, I’m gonna BURY his ass…#KingOfTheCasketMatch pic.twitter.com/rLThP1lJgC