Esquí Náutico: Chile ganó 32 medallas en Latinoamericano de México

Un total de 32 medallas cosechó el Team Chile de esquí náutico en su exitoso paso por el Campeonato Latinoamericano de la especialidad, que se disputó en las aguas del Urban Wake, en Querétaro, México.

En el cierre de las categorías juvenil, sub21 y open, el equipo nacional cosechó 18 preseas las que sumaron a las 14 que se obtuvieron en las series sub13 y senior, al inicio del torneo.

En la jornada final el equipo chileno sumó nueve oros, seis platas y tres bronces, merced a una sólida actuación de figuras consagradas como Valentina González, Fernanda Naser, Emile Ritter y Rodrigo Miranda y de esquiadores de proyección como Agustina Varas, Josefa González y Macarena Naser.

Las principales figuras del conjunto chileno fueron los flamantes campeones latinoamericanos Martin Labra en sub13 (overall, figuras y salto), Robert Ritter en senior (figuras), Valentina González en sub21 y open (slalom, salto y overall) y Rodrigo Miranda en open (salto y overall).

También Chile festejó títulos en las clasificaciones por categoría luego que se quedara con la medalla de oro en sub13, sub21 y open.

"Es una gran actuación de todo el equipo y que refleja que tenemos nuevos talentos que nos hacen pensar en que tenemos recambio. Personalmente fue un gran torneo que me deja en muy buenas condiciones para enfrentar la temporada internacional 2018", dijo Rodrigo Miranda.

"Me voy satisfecha y dispuesta a seguir mejorando. Fue un torneo muy exigente por el hecho de competir en dos categorías, pero pude cumplir con todo lo que me propuse", cerró Valentina González.