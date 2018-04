Braun Strowman fue el gran ganador de WWE Greatest Royal Rumble en Arabia Saudita

La empresa de lucha libre estadounidense, WWE, celebró este viernes el histórico evento "Greatest Royal Rumble" en Arabia Saudita, espectáculo que tuvo como lucha principal la inédita batalla real de 50 superestrellas, que coronó como ganador a Braun Strowman.

El "Monstruo entre hombres" ingresó en el lugar 41 del combate para barrer en el ring con varios luchadores, eliminando entre otros a Titus O'Neil, Big E, Heath Slater, Shane McMahon y finalmente a Big Cass, verdugo del favorito Daniel Bryan, para alzarse con la victoria.

En una extensa cartelera, The Undertaker derrotó en una lucha de ataudes al búlgaro Rusev. AJ Styles retuvo el título de WWE ante Shinsuke Nakamura al empatar por cuenta de 10 fuera del ring; y Brock Lesnar volvió a sorprender defendiendo con éxito su título Universal ante Roman Reings en una polémica lucha en una jaula de acero.

En el final de ese combate, Roman destruyó la jaula aplicando una lanza sobre el campeón, y ambos cayeron fuera del ring. Según las reglas, el primer que toca con sus pies esta zona es declarado vencedor, y justamente el luchador samoano fue el primer con cumplir el requisito en la caída. Sin embargo, árbitro aplicó un criterio diferente y otorgó la victoria a Lesnar.

Revisa el detalle de los resultados de la cartelera a continuación:

Resultados WWE Greatest Royal Rumble

- John Cena derrotó a Triple H en la pelea inaugural: En una lucha individual sin estipulaciones, el 16 veces campeón máximo de la empresa superó al "Juego" en un combate donde ambos ofrecieron buenos momentos ejecutando lo mejor de su repertorio para calentar motores en el show.

- Cedric Alexander (C) retuvo el título Crucero ante Kalisto: Tras aproximadamente 20 minutos de combate, el mexicano Kalisto dio lo mejor de sí, ejecutando las maniobras aéreas a las que tiene acostumbrado al Universo de WWE. Sin embargo, terminó inclinándose ante Alexander al tratar de realizar su movimiento final, donde recibió un contrataque del vigente campéon.

- Matt Hardy y Bray Wyatt se coronaron campeones en pareja de Raw tras batir a Sheamus y Cesaro (The BAR).

- Jeff Hardy (C) retuvo el título de los Estados Unidos ante Jinder Mahal: En un rápido e impreciso combate, el menor de los Hardy también dio la sorpresa al retener el cinturon ante un abucheado Mahal.

- The Bludgeon Brothers (C) (Rowan y Harper) retuvo los títulos en pareja de Smackdown ante The Usos (Jimmy y Jey).

- Seth Rollins (C) retuvo el campeonato intercontinental ante Finn Balor, The Miz y Samoa Joe en una pelea escaleras: En el mejor combate de la noche, el "Arquitecto" entregó intensos momentos con el líder del Balor Club. Finalmente, el ex Shield aprovechó una inmejorable ocasión para frenar al otrora "demonio" para recuperar el cinturón desde las alturas.

AJ Styles (C) igualó con Shinsuke Nakamura y retuvo el título de WWE: Gran lucha por parte de ambos, entregando momentos con mucha adrenalina y también se pudo ver a un campeón más agresivo con el japonés, vengándose de los ataques que ha sufrido por parte del oriental desde Wrestlemania. La cuenta de 10 por parte del árbitro dejó descontento a varios, que esperaban un final limpio en medio del ring.

- The Undertaker despachó a Rusev en Combate de Ataudes: Lucha simple y de corta duración, pero que demostró a un vigente Undertaker, quien en su combate favorito supo sobreponerse a Rusev, quien intentó sorprender al "Hombre Muerto" sin mayor éxito.