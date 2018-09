Lesnar atacó a Reigns y Strowman en el evento estelar de WWE Hell In a Cell

Nuevamente el combate por el Campeonato Universal de WWE terminó en controversia, pues, este domingo, en el evento estelar del evento Hell In a Cell terminó sin ganador, tras la salvaje interrupción de Brock Lesnar, quien atacó al actual campeón, Roman Reigns, y al retador, Brawn Strowman.

El combate, arbitrado por Mick Foley y ante más de 13 mi personas en San Antonio, Texas, estuvo marcado por la intervenciones de Drew McIntyre y Dolph Ziggler, apoyando al "monstruo entre hombres", y de Dean Ambrose y Seth Rollins, respaldando a su compañero de The Shield.

Los cuatro peleadores subieron al techo de la jaula y continuaron peleando hasta la sorprendente caída que protagonizaron Ziggler y Rollins en la mesa de comentaristas en español.

ALL FOUR MEN are DOWN on top of the cell, and they're not even in the match!#HIAC #UniversalChampionship @WWERollins @TheDeanAmbrose @HEELZiggler @DMcIntyreWWE pic.twitter.com/sU8U88fvLI