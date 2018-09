Los impresionantes números de WWE Hell in a Cell

Este domingo se celebrará una nueva edición del evento de lucha libre Hell In a Cell, show que será estelarizado por el combate que protagonizarán el campeón universal de WWE, Roman Reigns, y Braun Strowman, quien canjeó su oportunidad al título al usar el maletín Money in the Bank.

A modo de previa, repasaremos datos relevantes y los impresionantes números estadísticos sobre el evento Hell In A Cell:

- Se han realizado 38 Luchas en la Celda Infernal. Con las anunciadas para este evento serán 40. 21 de estos combates fueron en el evento WWE Hell in a Cell; 16 en otros PPV y tres fueron televisados en Monday Night RAW.

- La celda infernal es una estructura metálica de forma cuboide, con una altura de 6.1 metros y cinco toneladas de peso.

- De la primera edición en 2009, en seis veces ha cambiado el título mundial (contando el de WWE y el extinto World Heavyweight Championship)

- La Superestrella con más apariciones dentro de la estructura infernal (desde su creación en 1997) es The Undertaker, con 14 peleas. Le siguen Triple H y Randy Orton, con 9 y 7 combates. El "Hombre muerto" participó en la primera pelea dentro de la celda, ante Shawn Michaels, en un duelo que ganó HBK tras el impactante debut de Kane.

- Este domingo, será primera vez que Jeff Hardy participará en una celda infernal, pese a su extensa trayectoria.

- Del mismo modo, el combate de Daniel Bryan y Brie Bella ante The Miz y Maryse es el primer combate en parejas mixto en la historia de Hell in a Cell.

- Y el combate entre Strowman y Reigns será arbitrado por Mick Foley, quien protagonizó hace 20 años el spot más famoso en la historia de WWE, cuando fue lanzado por The Undertaker en dos ocasiones desde el techo de la celda infernal.