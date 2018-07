Reconocido integrante del "Bullet Club" llega a Chile en show de Wrestling Superstar

La empresa de espectáculos de lucha libre, Wrestling Superstar y Hugo Savinovich realizarán un nuevo evento en nuestro país.

Marty Scurll, integrante del importante grupo "Bullet Club", estará retando este domingo 15 de julio al campeón Indiscutido de Chile, Sangre Chilena y a Rex, todo en una triple amenaza.

El evento se llevará a cabo en el Teatro Novedades con entradas disponibles en el sistema Uticket.

"The Villain" Marty Scurll es un luchador inglés, que trabaja mayormente para Ring of Honor (ROH), en Estados Unidos y New Japan Pro Wrestling (NJPW), en Japón.

"Hola, este es el que pega con la sombrilla, el chico de las alas, el 15 de julio, El Villano regresa a Suramérica. Santiago de Chile voy por ti. Larga vida al Villano", dijo Scurll sobre su aparición en nuestro país.

Los precios para el show son los siguientes: $10.000 la entrada general, $30.000 el Meet and Greet que permite conocer a los luchadores y $40.000 esa misma opción, más una polera de regalo. Todas tienen recargo.