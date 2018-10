Roman Reigns renunció al campeonato Universal de WWE tras anunciar que tiene leucemia

Una impactante situación ocurrió durante el inicio del programa Monday Night RAW de WWE. Roman Reigns, campeón Universal y actual cara de la empresa, dejó vacante el título y anunció un retiro temporal debido a una fuerte lucha contra la leucemia.

"He estado viviendo con leucemia por los últimos 11 años, y, lamentablemente, está de regreso. Voy a tener que renunciar al campeonato Universal", reveló un emocionado Reigns.

Pese al anuncio, el luchador, de 33 años, remarcó que hará todo lo posible por vencer a esta enfermedad y volver en el futuro al cuadrilátero.

Tras el anuncio, Roman tuvo un emocionante abrazo con Dean Ambrose y Seth Rollins, sus compañeros de batallas en los últimos años con el grupo The Shield, desatando la ovación de la gente, que agradeció gritando la consigna "Thank you Roman.