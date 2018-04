Ronda Rousey debutó como luchadora con gran triunfo en Wrestlemania 34

La ex campeona de UFC y experta en artes marciales mixtas Ronda "Rowdy" Rousey tuvo un exitoso debut como luchadora profesional al vencer en su primer combate en WWE Wrestlemania.

Rousey, junto con el medallista olímpico Kurt Angle, superó en un combate mixto a Stephanie McMahon y Triple.

El combate fue equilibrado y bastante entretenido para las más de 70 mil personas que llenaron el Superdome de New Orleans y que vitorearon a Rousey, quien llegó vestida con chaqueta de cuero y falda escocesa, en homenaje al fallecido Roddy "Rowdy" Piper.

En los compases finales, Angle logró sacar del ring a Hunter y Rousey pudo aplicar una llave de sumisión a Steph, haciendo rendir a la "princesa del billón de dólares".

Tras el combate, la hija de Vince McMahon tuvo que ser atendida por los médicos por el daño sufrido en la maniobra de sumisión.

Si bien Ronda celebró, ahora deberá esperar qué sucederá este lunes en RAW, donde la rivalidad puede continuar, o posar sus ojos en un nuevo objetivo en la división femenina de WWE.

Looks like all that #WrestleMania training that @RondaRousey has been doing just might pay off... she is DOMINATING on The #GrandestStageOfThemAll! pic.twitter.com/1pwXIFZvti