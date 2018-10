Triple H derrotó a The Undertaker en el Super Show-Down de WWE en Australia

¡Triple H por fin se tomó revancha! The Game, con su amigo Shawn Michaels en su esquina, se vengó de las derrotas que sufrió años atrás en Wrestlemania (17, 27 y 28) y derrotó en un violento combate a The Undertaker (acompañado por Kane), en el evento Super Show-Down que presentó WWE ante más de 70 mil fanáticos en el Melbourne Cricket Ground en Australia.

El combate, marcado por la nostalgia que generan estas cuatro leyendas de la lucha libre, terminó con impactante desenlance, lo que desatará otro encuentro, posiblemente en el evento que realizará WWE en Arabia Saudita, Crown Jewel, el 2 de noviembre.

En los compases finales, HHH logró derrotar al Deadman con una increíble combinación: golpe con el mazo, una Sweet Chin Music de HBK y el Pedigree definitivo para la cuenta de tres.

Finalizado la pelea, HHH, HBK, Taker y Kane celebraron en el ring, pero los "Hermanos de la Destrucción" atacaron a traición a los fundadores de DX, siendo Michaels quien se llevó la peor parte, al recibir una garra contra la mesa de transmisión.

