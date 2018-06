WWE anunció muerte del legendario luchador Vader

La firma de lucha libre estadounidense WWE anunció este miércoles la muerte del legendario luchador Leon Allen White, más conocido como Vader, a los 63 años.

"Lamentamos informar que Vader, uno de los pioneros del wrestling, ha fallecido esta mañana a la edad de 63 años", publicó la cuenta oficial en español de la empresa.

Pese al anuncio de la firma, su hijo escribió en la cuenta del propio deportista que su padre murió la noche del lunes, cerca de las 19:25 horas, a causa de una severa neumonía que contrajo hace alrededor de un mes.

Vader se dedicó al fútbol americano e incluso jugó un Super Bowl con Los Angeles Rams, pero una lesión le obligó a dedicarse a la lucha libre, donde participó en circuitos de Chicago antes de saltar a Japón y hacerse conocido como Big Ban Vader. Incluso fue campeón.

El éxito en tierras niponas le permitió llegar a la WCW ganando el título mundial en 1992. Desde 1996 formó parte de la WWE, donde estuvo activo hasta el 2000 luego de lo que tuvo algunas apariciones esporádicas.

It is with a heavy heart to inform everyone that my father, Leon White, passed away on Monday night (6/18/18) at approximately 7:25pm. pic.twitter.com/dP4CNaMuXa