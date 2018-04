WWE confirmó la muerte de leyenda de la lucha libre a sus 82 años

El ex luchador y leyenda de la WWE Bruno Sammartino murió a los 82 años.

La propia empresa de Vince McMahon confirmó la triste noticia a través de un comunicado, en que desatacaron al miembro del Salón de la Fama de la compañía como "el competidor más querido en la historia del ring".

Sammartino fue uno de los luchadores más reconocidos en la década de los '70 cuando fue el campeón máximo durante más de ocho años, en un record que nunca ha sido roto.

De niño Sammartino huyó desde su natal Italia a EE.UU. cuando su pueblo fue invadido por fuerzas nazi. En Norteamérica desarrolló toda su carrera y destacó por su imponente físico y gran popularidad.

Devastated to hear the passing of a true icon, legend, great, honest and wonderful man...

A true friend...and one of the toughest people I've ever met.

My thoughts are with his entire family. #RIPBrunoSammartino #AmericanDream