Everest albergará primera expedición internacional de mujeres con diabetes

Las montañistas españolas Loinaz Pérez, Maitane García, Leyre Arana y Andrea de Mata, junto a su director, Josu Feijoo, partirán este viernes a Karmandú, capital de Nepal, para iniciar la primera expedición internacional de mujeres con diabetes que escalará el Everest.

"La diabetes es una patología que afecta a millones y millones de personas en el mundo entero. Ha habido expediciones masculinas, o mixtas, pero nunca una íntegra femenina. Para mí, el reto es que ellas lideren un grupo que pueda ser de ahora en adelante un referente a nivel internacional", declaró el director de la expedición Josu Feijoo, durante el acto de despedida en el Consejo Superior de Deportes.

La gerente de la Federación Española de la Diabetes, Mercedes Maderuelo, manifestó que con esta iniciativa se pretende "darle muchísima visibilidad" a esta enfermedad. "Es algo novedoso, muy potente, y lo más importante es que está en la línea del principal objetivo que tiene la Federación, que es la normalización de esta patología", indicó.

Leyre Arana resaltó que la diabetes no la he impedido hacer algo en su vida cotidiana. "Lo hago sobre todo para demostrarme que puedo hacer cualquier cosa, y por animar a la gente diabética. Quiero que sepan que pueden lograr todo lo que quieran. También me anima que sea una expedición sólo de mujeres. Nos lo merecemos", sostuvo.