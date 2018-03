Pablo Quintanilla se estrenó con un quinto lugar en el Rally de Abu Dhabi

El chileno Pablo Quintanilla inició la defensa del título mundial con un quinto lugar en la etapa inicial del Abu Dhabi Desert Chalenge, primera prueba del Mundial FIM todoterreno, que abarcó un tramo de 276 kilómetros cronometrados.

El podio fue reclamado por el equipo Red Bull KTM Rally Factory, donde lideró Toby Price con un tiempo de 3h13' al promediar una velocidad de 85,8 kilómetros por hora.

Segundo llegó Sam Sunderland, a 2'51", mientras que el austríaco Matthias Walkner fue tercero a 7'20".

Cuarto fue el argentino Kevin Benavides del equipo Honda (a 9'36") y el chileno Quintanilla (Husqvarna) apenas llegó a la meta pasados 10'40" de la llegada de Price.

El también chileno José Ignacio Cornejo, nuevo piloto oficial de Honda, acabó en la octava plaza a 19'21".

Este domingo los moticiclistas completaron un recorrido de 418,38 kilómetros totales -276 de ellos cronometrados- en las dunas que se encuentran entre el circuito Yas Marina y el Gran Erg de Liwa, que será el campo de acción durante las próximas jornadas.

La siguiente etapa del primer rally del Mundial se realizará este lunes, una jornada con 287,92 kilómetros de especial cronometrada, todos ellos en el desierto de Liwa.

