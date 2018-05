La "Armada Chilena" dominó las olas en la segunda jornada del Héroes de Mayo en Iquique

Una excelente jornada tuvieron las principales cartas chilenas Manuel Selman, Guillermo Satt y Camilo Hernández, quienes debutaron en las olas de La Punta en la segunda jornada del Héroes de Mayo Iquique Pro 2018, que entrega 1.500 puntos para el ranking mundial y reparte 15 mil dólares en premios.

Nuevamente el público llegó en gran cantidad a la playa de Cavancha para presenciar el estreno de los mejores riders chilenos del World Surf League. La expectativa era bastante, considerando que como locales conocen La Punta mejor que los competidores extranjeros.

El primero en enfrentar las olas fue Selman, rankeado en el lugar 83° del mundo, quien salió en el primer turno. A pesar de que fue segundo en su manga, detrás del uruguayo Marco Giorgi, promedió uno de los mejores puntajes del día con un 16.10, logrando la clasificación a la cuarta ronda de la competición.

"Conozco las olas de Iquique por lo que es una ventaja con el resto de los competidores extranjero. Ojalá las condiciones sigan así. Este es uno de los eventos más importantes del WSL para mí, porque es en casa. Mi idea es tratar de sacarle el máximo provecho para subir más en el ranking", señaló el viñamarino.

Satt, en tanto, se subió a su tabla en la tercera manga de la jornada y lo ganó con un promedio de 14.25 logrando también su clasificación a la cuarta ronda del certamen.

"Espero ganar el campeonato, vengo con todo. Quiero ganar los 1.500 puntos que entrega el torneo. El nivel es muy alto. Pero tenemos una ventaja increíble, que es que conocemos esta ola, que es muy difícil. Los competidores de afuera no están acostumbrados, es una ola con mucha roca, por lo que creo que tenemos una ventaja comparativa", reconoció el ariqueño.

El iquiqueño Hernández también cumplió una gran actuación, al terminar su heat en el primer lugar, promediando 13,75 puntos, y también asegurando un cupo en la siguiente ronda.

"Esto es reflejo de mi entrenamiento, porque he estado practicando este repertorio y hoy lo pude cumplir a la perfección. A pesar de que la marea estaba alta, el conocerla me permite realizar mis maniobras con tranquilidad. Estoy muy tranquilo para lo que viene, donde será más duro porque vamos quedando menos competidores, los mejores. Pero estoy confiado, porque estoy seguro que La Punta me va a seguir dando buenas olas", reconoció el iquiqueño.

Los tres riders nacionales buscan sumar la mayor cantidad de puntos en el ranking mundial para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo que junto con lo que hagan esta semana en Iquique será importante que tengan buenas actuaciones la próxima en el Maui And Sons Arica Pro Tour, que reparte 3.000 puntos.

Este miércoles las mujeres se tomarán Cavancha, ya que a partir de las 08:00 horas comenzarán a competir por dominar las olas de La Punta. Las favoritas son las chilenas Ignacia Soto y Trinidad Segura, junto a la ecuatoriana Dominic Barona y la peruana Analí Gómez.