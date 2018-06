Sudafricano accidentado brilló en la segunda jornada del Arica Cultura Bodyboard 2018

Pese a que el sudafricano Iain Campbell sufrió una fuerte caída durante el inicio de la competencia, dejándolo con una herida en la cabeza y cinco puntos de sutura, este viernes, el campeón mundial de 2017, dejó la mala suerte atrás y volvió a las olas de El Gringo con la intención de no perder terreno, en la búsqueda de los puntos y los 40 mil dólares de premios que entrega el "Arica Cultura Bodyboard 2018".

Luego de tomar todas las precauciones sugeridas por los médicos, el sudafricano no tuvo inconvenientes para dominar las aguas de Arica y mostrar un repertorio valiente y atrevido.

Su actuación le significó terminar la jornada en el segundo lugar de la tabla general, sólo superado por el chileno Alan Muñoz, quien cumplió una actuación extraordinaria.

"Me siento muy bien con mi participación. En un comienzo estaba nervioso de no hacer nada que pudiera traer consecuencias a mi lesión. Pero me sentí bien en el agua y muy agradecido del apoyo que he recibido. Ahora mi meta es estar dentro de los mejores 16 y luego llegar a la final", señaló Campbell.

Los riders esperan fuertes marejadas para éste sábado

La segunda jornada terminó de forma anticipada en las playas del gringo, porque la Onemi declaró alerta temprana por un fuerte de mal tiempo, y los riders decidieron guardarse para esperar las enormes olas que azotarán la costa este sábado.

Según explicó Juan Pablo Barrientos, productor del evento, "en Arica estamos en presencia de la mejor ola del planeta no solo por la forma de la ola en si, sino también por la constancia que tiene. Para mañana se vaticinan olas más grandes y para el domingo mayor aún. Por eso se lanzaron ocho series en la segunda ronda de competencia y se guardaron las ocho series restantes que son de la tercera ronda para mañana y así tener condiciones parejas para todos".

Por su parte Alex León, director ejecutivo de la Asociación de Boadyboarders Profesionales (APB Tour), junto con explicar que el fin de la jornada se adelantó para no arriesgarse, dado el viento que apareció a eso del mediodía, comentó que "las olas fueron muy buenas para la competencia. Estamos muy contentos con eso y esperamos que sean más grandes, lo que es más desafiante para los competidores y más llamativo para el público".